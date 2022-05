Vincent DUCROS

Spécialiste de l’électronique automobile, aprés 11 ans d'expérience dans les injections, je poursuis actuellement ma carrière dans le monde des produits sans fil.



De nature calme, et réfléchi, j’aime prendre du recul avant de faire des choix importants.

Technophile autodidacte, j’ai soif de nouvelle technologie, et j’apprends beaucoup par l’expérience.

Sérieux, et fiable , J’aime les défis, et je fais tout pour atteindre mes objectifs.



Mes compétences :

Anglais

Automobile

BTS electrotechnique

Bureau étude

Électronicien

Electronique

Électrotechnique

Informatique

Lean

lean manufacturing

manufacturing

Siemens

Support