Vincent DUCROS

Mon projet professionnel est axé sur la prise en charge de missions liées à la gestion intégrée de l'eau au sein d'une collectivité territoriale et la mise à profit de mon expérience professionnelle pour prendre en charge la gestion d'une équipe.



Depuis plus de 5 ans, je suis chargé de mettre en œuvre la politique de reconquête et de valorisation des cours d'eau du Conseil général du Finistère au sein de plusieurs bassins versants du département.



Dans ce cadre, je participe aux travaux de trois Commissions locales de l'eau (CLE) qui élaborent leur Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) et au suivi des actions opérationnelles mises en œuvre dans les bassins versants inscrits dans le périmètre de ces SAGE.



J'assure le suivi du réseau départemental de suivi de la qualité de l'eau du Finistère composé de 22 stations de mesure sur lesquelles plusieurs dizaines de paramètres (physico-chimiques, pesticides et biologie) sont analysés mensuellement.



Par ailleurs, je gère le domaine public fluvial du canal de Nantes à Brest dans sa partie finistérienne et d'assure les lâchers d'eau nécessaires au soutien d'étiage du fleuve Aulne, une des ressources majeures en eau potable du département.



Mes compétences :

collectivité territoriale

Conseil

Eau

Ingénieur

Risques naturels

Prévention des risques