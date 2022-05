> Pilotage de programmes dans le secteur de l'énergie



> 9 ans d'expérience dans les domaines suivants (industrie : 5.5 ans; conseil en management : 3.5 ans)

- Phase d'offre de grands projets

- Structuration et pilotage de programme: gouvernance projet, estimation, performance opérationnelle, strategic workforce plan

- Analyse de risques (définition, identification, quantification et process de gestion des risques)

- Planification et suivi d'activités d'ingénierie et de construction (y compris dans le domaine du Génie Civil)

- Développement d'un applicatif informatique (Hyperion) : MOA, interactions MOA/MOE, tests de recette, administration de l'outil...

- Intervenant en formation (auprès d'adultes et d'enfants)





> Secteur (acteurs privés et publics) :

- Energies renouvelables (éolien offshore, géothermie)

- Energie nucléaire

- activités d'Ingénierie & Construction



> Expérience chez (ou avec) de nombreuses parties prenantes :

- AREVA, ENGIE, ANDRA, ASN, Ministères (MEDDE, MINEFI)

- Developpeurs et exploitants d'infrastructures dans les énergies renouvelables



> Expérience avec des équipes internationales : Allemands, Américains, Chinois, Espagnols





> Mes motivations·

- Activités dans des structures de taille intermédiaire

- Gestion de projets aux multiples interlocuteurs et aux forts enjeux (économiques, stratégiques)

- Activités transverses dans un univers de compétences/profils et de connaissances larges

- Activités d'analyse et de synthèse

- De préférence dans un environnement international





vincent.ducros@gmail.com



Mes compétences :

Ms office

Ingénierie

Coordination

Nucléaire

Energie

Audit

Gestion de projet

Estimation