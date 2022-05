Vincent DUCROS

Après deux ans de formation généraliste (maths, chimie, matériaux, gestion de projets), j'ai étudié à Berlin la mécanique des fluides et ses applications en acoustique et en médecine.

J ai apprécié la dimension généraliste de ma formation que je souhaiterais poursuivre lors de ma première activité. Les domaines de la santé de la médecine et de l'environnement m'intéressent particulièrement mais je suis vraiment ouvert sur tous les domaines d'innovations technologiques.

J'ai effectué un stage de recherche et développement à Berlin dans le développement d'un outil d'analyse de particules en suspension (stabilité et grosseurs des particules).

Je recherche désormais un poste en gestion de projets en France; je suis disponible à la fin de mon séjour humanitaire aux Philippines, le 1er aout et très mobile dans le monde entier à moyen terme.



Mes compétences :

Formation

Mécanique

Mécanique des fluides