Vincent DUHAMEL

Vers un nouveau challenge au service des fournisseurs de la GMS Nord de France (Lille).

Disposant d'une excellente connaissance des contraintes et des objectifs du responsable de rayon, je saurai le conseiller pour optimiser ses ventes et ses marges grâce à de nombreuses compétences acquises :

- Augmenter le CA existant.

- Garantir et développer les implantations GMS.

- Optimiser la diffusion des produits.

- Négocier/vendre/anticiper les besoins des clients.

- Représenter les marques / prospecter de nouveaux clients.