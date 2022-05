Dans un Cabinet créé en 1972 par Maître Bernard Lasserre, Jacques Lafon et François Dupouy, situé en face du Palais de Justice de Marmande, vous serez accueillis par Maître Franck Dupouy, Maître Vincent Dupouy, Maître Patricia Dumens, Maître Clotilde JUN et Maître Marie DULUC qui défendront vos intérêts et vous assisteront dans toutes vos démarches juridiques.

Nous vous accueillons également dans nos bureaux de Bordeaux et d'Agen.

Tous les détails ainsi que nos coordonnées :Array



Mes compétences :

Commercial

Construction

Divorce

Droit

Droit commercial

Droit de la construction

Droit des sociétés

Droit immobilier

Droit pénal

Immobilier

Préjudice corporel

Rédaction

Rédaction de contrats