Alice RUELLOUX

Devenir AUTEUR, ACTEUR, RESPONSABLE de sa VIE, de sa RÉUSSITE ?

Vous faire accompagner pour avancer plus vite et dans le confort, mieux vivre l'entreprise, Agir & Réussir !



Depuis 2009, je suis Coach professionnel indépendante, et interviens selon un processus de travail précis, qui respecte et repose sur la confidentialité, l’humanisme et la déontologie de la profession.



J'accompagne des Managers à s'approprier leur périmètre d'action,

des porteurs de projet à mettre en oeuvre et concrétiser les évolutions désirées,

des équipes à s'entendre sur un langage commun, partager des pratiques constructives, capitaliser leurs avancées...

des salariés "en devenir" souhaitant gagner en efficacité dans l'atteinte de leur objectif



N'hésitez pas à me solliciter, un entretien nous permettra de mesurer ensemble si cela a du sens et de la valeur d'engager un accompagnement.





Mon parcours avant cela ?

•mon expérience de 14 ans en organisation, communication et animation d’équipe - Responsable d’études de marchés Groupe NIELSEN - m'encourage à me consacrer au facteur humain, la clé de réussite de tout projet,

Accompagnement individuel et collectif, formation Communication et Management



• 4 ans au sein d'une structure de conduite du changement,

Comme Chargée d’affaires, je construis avec les chefs d’entreprise et DRH des dispositifs d’accompagnement de projets de changement

Comme Coach professionnel ou Formatrice Management j’interviens auprès d’équipes auprès de Managers et facilite la réussite de projets individuels et collectifs.



•J’ai élargi mes compétences avec une formation de Coach (18 mois théorie & pratique) une formation de Praticien P.N.L (Programmation Neuro Linguistique), une formation à la Communication NonViolente, une formation aux méthodes innovantes et efficaces de Management.



Mes compétences :

Accompagnement individuel

Accompagnement du changement

Cohésion d'équipe

Formation en Communication

Formation en Management

Coaching collectif

Coaching individuel

Conseiller emploi : accompagner le retour à l'empl

Programmation Neuro Linguistique

Communication Non Violente CNV

Formation de formateurs