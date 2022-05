Vincent DURIEUX

Mon expertise s’inscrit sur :

•La gestion de projet pour de grand groupe ferroviaire tel qu’Alstom, la SNCF et aéronautique comme Airbus defence and space, Thales..., en commençant par la réception du cahier des charges client jusqu’à l’envoi du produit fini, en passant par les études de prix et technique, en étroite collaboration avec les services achats, logistique…



•La relation client, de part mon statut de contact privilégié lié au SAV et en qualité de support technique.



Cette expertise que j’ai volontairement développée me permet aujourd’hui d’être l’interlocuteur privilégié sur la partie technique comme sur la part commerciale et de travailler sur la satisfaction client



Un sens de l’écoute et de la rigueur ont été validés par une autonomie complète de la fonction support SAV/technique.



Mes compétences :

Chargé d'affaires

Service client

Devis