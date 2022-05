Vincent DUVERT

Principales réalisations et compétences en Marketing et Ventes:

> Secteurs d’activités : Défense, Sécurité, Médical, Electronique, Aérospatial, Spatial, Télécom, Broadcast radio/TV, Industrie, Scientifique, Composants électroniques, …

> Marketing opérationnel dans les domaines de la vente aux Industriels (B2B) et aux Administrations Etatiques : composants, sous-ensembles et prestations de services.

> Marketing : définition et développement de nouvelles lignes de produits militaires et civils destinés aux industriels équipementiers (OEM).

> Ventes : lancement de nouvelles lignes de produits et de prestations de type Engineering en 2010.

> Recrutement et management d’équipes Vente et Marketing en France et à l’international.

> Prospection et développement d’affaires dans de nouveaux pays.

> Capacité à évoluer dans un groupe multi-national.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Ventes : lancement nouvelles lignes de produits

Capacité à évoluer dans un groupe multi-national

Management d’équipe à l’international

Définition et lancement de ligne de produits

Stratégie commerciale