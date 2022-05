Vincent EMPEREUR

Fort d'une solide expérience dans le domaine de la conception, j'utilise mon esprit curieux et inventif pour:

- Proposer des axes de recherche (nouveaux produits, procédés) et un programme R&D.

- Concevoir les évolutions des produits.

- Etudier la faisabilité du projet et établir les coûts et plans de fabrication en amont.

- Répartir le travail selon l’expertise et la charge de travail de chacun.

- Coordonner techniquement le développement des produits et manager les équipes de recherche.

- Superviser les études et la conception des solutions.

- Assurer le lien avec les services Production, Achats…

- Rédiger des documents, courriers, notes ou rapports techniques pour des destinataires internes ou externes à l'entreprise.

- Lancer et suivre l'élaboration des prototypes ou pré-séries.

- Réaliser des audits en atelier.



Mes compétences :

SolidWorks

Normalisation

Gestion de projet

CAO

Mécanique générale

Conception de produit

Relation fournisseurs

Aisance relationelle