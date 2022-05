Vincent ENJALBERT

Développeur Freelance.



Spécialité : Développement Web PHP

Expertise : Magento

Forte connaissance : Prestashop, Wordpress, Zend Framework, Oscommerce, etc...



Mon petit + :

Co-fondateur en 2007 deArray /Array, je connais le monde du e-commerce et ses problématiques, au niveau technique bien sur, mais également à tous les niveaux : Transports, logistiques, ERPs, web-marketing, affiliation, SEO/SEM, marketplaces, marques blanches, dropshipment, etc, etc...



Extensions magento : http://restaurant.web-cooking.net



Mes compétences :

Linux

Magento e commerce

Zend Frameworks

Prestashop

JQuery

Wordpress

E-Commerce

Oscommerce

Web développeur

PHP5

Magento

Ecommerce

IT

Computer science

Web

Engineer

Informatique