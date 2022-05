Vincent ERCEAU

J'ai effectué des stages durant mon BEP et BAC pro dans les entreprises suivantes :

- RI2T

- SIGMA Réseau et Télécom

- BBI

Durant mon alternance dans l'entreprise Sanofi au service informatique du site d'Ambarès.

Je me suis occupé de la résolution de problèmes sur des applications métier, et laboratoire. Je m'occupais de faire des projets de migration applicatifs sur Windows 7.

Mes missions chez Sanofi étaient :

- migration des postes sur Windows 7

- help desk

- gestion de projet

- sécurisation de poste



Jeune, dynamique dans mon travail et sérieux sur tous ce que j'entreprend.



Mes compétences :

Informatique industrielle

Réseaux informatiques & sécurité

Helpdesk support

Gestion de pages web html, php, sql

Deploiement de poste informatiques en campagne ave

Architecture informatique

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

VMware

Sage Accounting Software

Personal Home Page

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows

Microsoft Office 2007

Microsoft Office

HTML5

Cisco Switches/Routers

Alcatel

ASPEN

Fortinet

Windows 10