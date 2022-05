Vincent ERNOULT

THIBAUT, conçoit, fabrique et commercialise des machines pour travail de matériaux durs sur 7 sites en France. (Basse Normandie, Bretagne et Tarn) et 1 Site en Allemagne



Basé au siège social je suis Acheteur Industriel du Groupe THIBAUT (6 Sociétés), ma fonction intègre toutes les demandes, les besoins des différents services pour les achats Techniques et Généraux (Environ 11 M€ par an)



Tôlerie, usinage, fonderie, automatisme, mécanique, fournitures industrielles divers sont quelques exemples de famille traitée



Directement rattaché à la direction générale, mes achats seront conformes à la politique du groupe



Dans un contexte international (THIBAUT exporte à plus de 70 % sa production), le fournisseur doit s'intégrer dans le processus. Prix - Qualité - Délai



Mon travail s'inscrit dans l'élaboration de cahier des charges ou expression du besoin pour mettre le fournisseur dans les meilleurs dispositions à proposer une offre en adéquation à la demande.



Mon expérience de Logisticien intègre le coût global des solutions proposés



Mes compétences :

Acheteur

Commercial

Logistique

Vente

Export

Achats

Gestion de projet

Management

ERP

Achats Internationaux

Lean Manufacturing

Commercial Terrain