Vincent ERNOULT

Logisticien et Acheteur Industriel pour une PME Bas Normande réalisant plus de 70 % son CA à l'export dans tous les pays du monde



Ma fonction intègre tous les flux internes et externes du processus industriel.

En étroite relation avec la direction, le service technique, la production, le service commercial, le service après vente, le service qualité, le marketing, mon travail est basé sur la recherche de solution interne ou externe répondant aux besoins exprimés dans le respect de la politique de l'entreprise.



Ma fonction de logisticien passe par:

* l'encadrement de trois magasiniers (réception et expédition)

* Calcul de gestion de stocks,

* Organisation des inventaires

* Achat et organisation de transport

* Analyse du PIC, du CBN et PDP

* Mise en place et suivi du Lean Manufacturing



Ma fonction d'acheteur passe par

* Le sourcing,

* Le suivi du panel fournisseurs (150 fournisseurs - 11 M€)

* Le règlement des litiges (réception, comptable)

* La négociation et formalisation de contrat cadre

* Le suivi commande.



Cette double fonction me permets d'avoir une vision globale pour Acheter - produire - Vendre et ainsi proposer des solutions internes ou externes.



Mes compétences :

Excel

Powerpoint

Internet

ERP

Lean Manufacturing

Word

Logistique

Achats