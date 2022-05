Vincent ESPAULE BENOIST

- 8h par jour : Ingénieur Analyste chez Logica

- Directeur technique de ma maison d'éditions : VIESBEN EDITIONS

- Guitariste pour composer mes bandes originales

- Prestidigitateur (quoique mis en sommeil car gros investissement de temps dans mes activités Guitare)

- Parapentiste (compétition "Vol et Ski" et "Marche et Vol" surtout type RedBull Elements, Transdromoise)

- Coureur (100 km de Millau, SaintéLyon, des marathons en 3 h 45...)



Tout ça avec un parcours de pur informaticien depuis toujours :

- BAC C

- DEUG A sans succès car trop orienté physique/chimie

- IUT d'info : nickel mais pas assez

- IUP d'info : pas réussi à retrouver la motivation de l'IUT. Donc plonger dans les tréfonds du spleen.

- Armée dans un service informatique : finalement le Service National en forme de stage, c'est bien.

- Capgemini : 7 ans dans le service informatique (retrouver mes expériences dans mon profil)

- Unilog aujourd'hui pour poursuivre ma carrière.

- CNAM : pour passer officiellement de BAC+2 à ingénieur. Un sacerdoce et un investissement énorme. Mais quelle fierté !



Mes compétences :

Inventif

Oracle

Parapente