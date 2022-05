Vincent F.

J’ai acquis toute mon expérience professionnelle en système d’informations géographiques au sein d’Adelior France (ex Infeo, ex SAFEGE)et de Générale d'Infographie. Depuis 13 ans, j’y ai occupé divers postes. Mon parcours s’appuie sur 2 axes : le premier humain, le second technique.

La dimension humaine m’a permis d’exercer très vite des fonctions d’encadrement et d’intervenir chez les clients stratégiques et sensible d’Adelior France puis de Générale d'Infographie. C’est elle aussi qui m’a permis de développer une forte compétence fonctionnelle dans les domaines de l’eau potable, l’assainissement, l’électricité, l’urbanisme et le patrimoine bâti.

Une bonne connaissance des diverses solutions en SIG, base de données et langage de développement m’ont permis de travailler sur divers produits.



Mes compétences :

GMAO

SIG

Trekking

VTT