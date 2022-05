Vincent FABRE

KACILEO, Cabinet de Recrutement au périmètre international, accompagne les PME/PMI et grands groupes internationaux dans la RECHERCHE, l’INTEGRATION et l’EVOLUTION des femmes et des hommes experts métiers, dirigeants de centres de profits, managers opérationnels et fonctionnels.

Le recrutement de profils évolutifs ou/et de professionnels matures est un enjeu fondamental des entreprises petites ou grandes. Nous mettons un soin tout particulier dans la formalisation précise du contexte et des besoins, la recherche des profils et l’analyse des compétences souhaitables qu’elles soient avérées ou en devenir, techniques et/ou comportementales.

Très en avance sur les techniques de sourcing pour la France comme pour l’international, très outillés en matière de recherche web, nous sommes en mesure de mobiliser une équipe importante de chargés de recrutement et identifier RAPIDEMENT les professionnels capables d’accompagner votre développement.

Notre métier est de repérer les talents, évaluer leurs savoir-faire, leur motivation et convaincre ceux dont les compétences et projet professionnel sont les « plus adaptés » à votre entreprise et à vos enjeux.

KACILEO est particulièrement investi dans les secteurs professionnels de l’INFORMATIQUE, de l’INDUSTRIE et du SECTEUR PUBLIC.

Chaque membre de l’équipe KACILEO conduit ses recherches, évaluation et conseils dans le respect des valeurs de non-discrimination, d’égalité des chances et de diversité. KACILEO est membre de l’association A COMPETENCE EGALE et adhère à LA CHARTE DE LA DIVERSITE afin que chacun puisse faire valoir ses compétences et ses talents.

Plus d'informations sur : http://www.kacileo.fr

je vous invite à me joindre à l'adresse mail suivante : cdr2@kacileo.fr





Mes compétences :

Ressources Humaines

Recrutement

Sociologie des organisations