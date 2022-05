Vincent FARGE

Http://vincentfarge.strikingly.com/

Membre de la SCAM

Membre de la "compagnie des réals"



Découvrir l’entreprise, comprendre sa culture, ses fondamentaux et ses besoins de communication. Adapter mon écriture audiovisuelle à son image de marque et à son budget, l’accompagner et la conseiller dans ses choix éditoriaux , graphiques, musicaux et visuels...



Depuis plus de 20 ans, je conçois et réalise des films pour les entreprises. Insatiable curieux, sensible et réactif, je suis un créateur et un concepteur qui prend plaisir à traduire en image et en son le cahier des charges qui m’est confié.



Des clients:

ACCENTURE / GROUPE ACCOR / AIR FRANCE / ALCATEL / CAPGEMINI / CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE / CITROEN / DANONE / ECO-EMBALLAGES / EVIAN / FEHAP / GLAXO / MANPOWER / RENAULT / REVLON / TOTAL / VEOLIA/ SFR / GROUPE BEL / CREDIT AGRICOLE / BOUYGUES/LE TROT/FRANCE GALOP/ARMÉE DE TERRE ...



Des prix:

TOPCOM D’OR 2002- pour le « KIT DE COMMUNICATION RENAULT VEL SATIS » avec l’agence PUBLICIS

Grand prix 2006 des Hauts de Seine pour « le Couloir » - fiction 10mn avec le collège de Chaville (92)-Production Philéas films.

Sélection 2013 au CANNE CORPORATE AWARD pour "Boursin, le couteau"- Production Prodéo.

Sélection 2015 au WEB Program Festival pour "PAULE LAMPLOI" - Production Philéas Films



COMPÉTENCES ARTISTIQUES :



- Conception, écriture, réalisation, mise en scène, direction d’acteurs.

- Préparation du découpage technique et du plan de travail.



COMPÉTENCES TECHNIQUES :



- Prise de vue vidéo & grands capteurs

- Montage et habillage sur FinalCut, Première, Avid, After-effect



COMPÉTENCES ASSOCIÉES



- Management d’équipes, créativité, sens de l’écoute et de l’organisation.

- Réactivité, anticipation, méthode et disponibilité.

- Respect des budgets et des délais, bon contact relationnel avec équipes et clients.



Mes compétences :

Communication

Prises de vues vidéo

Production

Adobe Creative Suite

Adobe Premiere

Final Cut Studio

Formation professionnelle

Réalisation audiovisuelle

Ecriture