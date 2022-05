Chef de Projet Informatique : 03/2007 à ce jour



Conception et développement de progiciels

Spécialisation en G.M.A.O et en solutions HR

Programmation ABAP sur SAP

Programmation Windev/Webdev

Programmation sites PHP



Conseil en organisation : intégration Production et Maintenance



Mes compétences :

Gestion de projet

GMAO