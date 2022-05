Vincent FAUQUEUR

Expertise:

- Gestion du risque de Crédit / Normes d'acceptation de Crédit

- Stratégies et pilotage du Recouvrement

- Valorisation de portefeuilles de créances

- Modélisation prédictive du risque de défaut et de pertes (PD / LGD)

- Ventes de créances / Cessions d'actifs

- Mise en conformité IFRS9 / Rapport ICAAP

- Méthodes de scoring & Stratégie d'octroi

- Reporting réglementaire et prudentiel

- Programmation SAS & SQL

- Anglais courant

- Management d'équipe



Mes compétences :

Analyse statistique

SAS

Modélisation financière

Management

Risque de crédit

Analyse de données

Finance

Reporting

Gestion de projet