Vincent FEJOZ

Consultant spécialisé en gestion de projets marketing et intelligence économique mes missions sont d'aider les clients à développer des produits et services.



Je travaille dans le domaine des télécom au sens large : j'ai accompli des missions aussi bien au sujet de réseaux (backbone en Afrique Australe par exemple), de contenus pour Internet et mobiles (Program Manager à la Direction Contenu de France Telecom) ou les services mobiles (lancement et gestion d'un service de stockage d'informations personnelles par exemple).



Les projets gérés ont pris de l'envergure et de l'importance stratégique durant ma carrière. A titre d'exemple je suis passé de la maitrise d'ouvrage pour une direction commerciale à la direction complète du lancement d'un réseau GPRS/UMTS d'une grosse filiale africaine.



En plus de mes missions en tant que chef de projet j'ai aussi travaillé dans le domaine du marketing stratégique (Pan European Marketing Manager sur les contenus multimedia mobile par exemple) et l'intelligence économique.



Aujourd'hui je souhaite réduire mes déplacements à l'étranger et pour ce faire suis à la recherche d'une possibilité d'évolution à Lyon ou Paris.



Mes compétences :

Business

Business model

Business plan

Direction de projets

Gestion de projets

High tech

Intelligence économique

Internet

Marketing

Telecom

Veille

Veille marketing