Vincent Feld, Architecte DESA, inscrit à l’Ordre des Architectes.



Vincent Feld est diplômé de l’Ecole Spéciale d’Architecture à Paris, où il a étudié avec les professeurs Dominique Lyon, Rudy Ricciotti, Brendan Mac Farlan et Odile Decq.



Après un passage chez RMJM à Hong Kong, il débute chez Pierre du Besset et Dominique Lyon en 2001, travaillant sur des concours et des réalisations de bâtiments publics et privés, comme assistant puis chef de projets (Bibliothèques à Luxembourg, Clermont Ferrand, Grenoble, Lyon ; logements à Montpellier ; Learning Center à Lausanne). En 2007, il rejoint l’agence Jacques Ferrier Architectures et se voit confier la responsabilité de projets d’envergure : tours de bureaux à La Défense, Saint-Denis, Shen Zhen ; Aéroport du Grand Ouest à Notre-Dame des Landes.



Parallèlement, il prend part à plusieurs concours internationaux : Future Vision Housing (Autriche), Tomihiro Museum of Shi-Ga (Japon) et Extension du Kunsthistorisches Museum à Vienne (Autriche). En 2005, son projet pour le Centre de Visiteurs de la Chaussée des Géants (Irlande) obtient une mention spéciale du jury.



L’agence FELD Architecture, fondée en 2009, conçoit et réalise des projets à différentes échelles : maisons individuelles et extensions, rénovations, intérieurs, équipements, mobilier... Chaque projet de l’agence est traité avec une grande exigence de qualité et dessiné dans les moindres détails, des premières esquisses à la livraison des chantiers. Nous nous efforçons de produire une architecture sensible, fonctionnelle et rigoureuse. Nous portons une attention particulière à la lumière, au confort et à l’efficacité énergétique. Au centre de l’acte de bâtir, nous faisons équipe avec nos différents partenaires (clients, bureaux d’études, entreprises) pour garantir la réalisation de l’objectif commun : une architecture remarquable tant par ses qualités esthétiques que techniques.



