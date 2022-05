Vincent FELISAZ

Avec 14 ans d'expériences dans les Telecom, j'ai pu travailler pour les clients Opérateur et Entreprise. J'ai acquis des compétences techniques dans différents domaines comme les réseaux, la convergence, la sécurité et l'optique. Ma carrière m'a permis de connaitre l'intégration de services et l'avant-vente d'équipements constructeur.



Mes compétences :

Avant vente

Cisco

Ethernet

Firewall

Ipsec

LAN

Nortel

Optique

Réseau LAN

Sécurité

SSL

ToIP

Vente

VoIP

VPN