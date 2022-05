Conducteur de travaux second-oeuvre



Mes compétences :

Planification, commandes, organisation des équipes

Consultation des fournisseurs et sous-traitants

Contrôle de la conformité des ouvrages réalisés

Etude et choix des variantes techniques

Définition des besoins humains et matériels

Chiffrages, situations de travaux

Livraison des chantiers (réserves, PV...)

Suivi des sous-traitants

Suivi des cadences et résultats de chantiers