Samuel VILLALON

Suite à l'obtention d'une licence professionnelle Travaux Publics option Infrastructures Ferroviaires en alternance à la SNCF et à la réussite de la première partie de l'examen interne EV9, j'ai été recruté en tant qu'Assistant au Dirigeant de Proximité Voie sur un secteur de 40 km comprenant une plateforme à 4 voies circulées jusqu'à 200 km/h. Mon poste consistait à organiser et suivre le bon déroulement des chantiers de maintenance voie à l'aide d'une équipe de 15 opérateurs.



J'ai poursuivi en tant que Coordinateur Travaux en Unité de Production Voie suite à la réussite de l'examen de Chef de District, ce qui m'a permis de me perfectionner dans la planification et la coordination des chantiers de maintenance en relation avec les différents services : Transport, Service Electrique, Caténaires...



Actuellement Adjoint Voie dans la société OPERE, filiale d'EIFFAGE, je contribue entre autre à l'écriture de documents techniques, la définition du plan de maintenance, la mise en place d'un outil de gestion de la maintenance en parallèle du suivi de l'avancement du chantier.



Mes compétences :

Maintenance

Voie

Microsoft Office