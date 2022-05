Vincent FERREIRA

Bonjour et merci de votre passage sur mon profil,



Je recherche un poste d’expert technique, ingénieur MOE, ou architecte technique en CDI au Luxembourg.

Je suis expert dans les technologies PL/SQL, TRANSAC SQL, DELPHI, WINDEV, SAP ABAP.

Je suis expert dans la modélisation et l'algorithmie de processus métiers complexes et le développement de requête SQL ultra performante, à titre d’exemple le programme de planification de production des 80 usines du groupe Michelin que j’ai migré en 1 an est passé de 6h de traitement à 15 minutes…

Je suis doté d’une réelle capacité d’adaptation, autonome, force de proposition et rigoureux.

Je sais analyser tous les problèmes techniques rencontrés et y apporter les meilleures solutions.



Je travaille depuis plus d'un an dans l'équipe pricing de Royal Bank of Canada Investor & Treasury Services à Esch sur Alzette Belval au Luxembourg, missionné par l'agence Sogeti/Capgemini de Bertrange comme consultant technique PL/SQL.



Mes dernières expériences chez Michelin, Mars IS, Sanofi, Tryba, SteelCase, Système U, Edenred, Novartis, et mon expérience en freelance pendant 10 ans m'ont permis d'acquérir autonomie, rigueur, bonne communication avec les clients, et force de proposition dans les technologies utilisées et dans les différents besoins métiers.



Avec mes 25 ans d’expérience, je suis passé par toutes les phases de réalisation d'un projet informatique : du recueil des besoins, spécifications techniques, chiffrage, développement, optimisation, intégration, recette, TMA et à la documentation.



Technologies maitrisées: SAP HR/HCM (partie fonctionnelle et technique ABAP), Success factors, Windev, SQL Server, Delphi, Webdev, Microsoft Transact SQL, Oracle PL/SQL, MySQL, PHP, Navision, C# .NET, JEE,…



Je suis mobile, à l'écoute du marché avec un préavis de 1 mois, je suis prêt à m'investir dans vos projets complexes de développements et d'optimisation alors n'hésitez pas à me solliciter...



Bien cordialement,



Vincent



Mes compétences :

Windev

Navision

Oracle

SQL Server

Webdev

Delphi

SQL/PLSQL

MySQL

PHP

Transact SQL

SAP HR/HCM

C# .NET ADO

SYBASE SQL

JAVA JEE SWING

TOAD

Success factors

Oracle PL/SQL

Microsoft C-SHARP

SQL

SAP ABAP

Microsoft Transact-SQL

Microsoft .NET Technology

MVC

CGI Web Development

jQuery

Token Ring

TRANSAC SQL

Supply Chain

SDIS

SAP-hcm- Talent Management

SAP HR TM

SAP HR PY

SAP HR PA

SAP HR OM

SAP HR BEN

SAP CO

SAP

Oracle ERP

Oracle 10G

ODBC

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft SQL Server 2000

Microsoft ASP.NET

Java Enterprise Edition

IBM AS400 Hardware

HTML5

Ethernet

Audit

Apache Subversion

AJAX

ADO