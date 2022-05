Depuis juin 2006, Packaging Manager pour les Produits Frais Laitiers au sein de Danone Research.

Passionné par le packaging depuis mes études universitaires en Design Industriel (UTC), mon profil est celui d'un "architecte packaging", considérant les problématiques emballages en tant que "système".



28 ans d’expérience au sein de multinationales, certaines de mes réalisations sont devenues de véritables « marqueurs » :

Pour Mars Petcare (1988-2006) :

• Les doses repas souples (1990)

• Les « Dômes » de Sheba (2004)

Pour Danone :

• Le nouveau « pot DANONE » (2009)

Lancé en 2011 en Espagne, puis en 2012/13 en France, ce pot est en cours de déploiement dans de nombreux pays et a permis de réaliser des avancées significatives tant sur le plan technique que sur son impact business. 41 lignes de production sont à ce jour actives dans le monde. Rien qu'en France, 20 lignes ont été installées avec une capacité de 4 milliards de pots/an, soit 11 millions/jour



En association avec l’agence de design TEAM CREATIF, j'ai écrit le livre intitulé ‘How to create Soul Packaging?”(2006) pour accompagner tous les professinnels dans la gestion maîtrisée de l’innovation Packaging.



Mon leitmotive : « le problème n’est pas de trouver des idées, le problème est de trouver le problème ».

Je crois à l'initiative personnelle et à la capacité d'un emballage de porter (au sens symbolique) les ambitions d'une marque et d'une entreprise.







Mes compétences :

Development

Packaging

Innovation

Créativité

Publication Experience

INNOVATION management

Eco Design

Design Schools Skills