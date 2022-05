Mes différentes expériences permettent de me définir comme promoteur et moteur du changement, notamment au travers :

De missions internationales

De démarrage de site à l´étranger

De gestion de crise puis de croissance



Mes compétences :

Fonderie

Production

6 sigma

Qualité

Cuivreux

Aciers

Fontes

Anglais

Espagnol

Lean Six Sigma