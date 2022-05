Vincent FORTOUL

Jeune chirurgien ophtalmologiste, nous avons la chance de travailler dans une spécialité utilisant les outils technologiques les plus performants concernant l'image et la micro-chirurgie de l'oeil.



Toutes compétences en biotechnologie ou ingénierie biomédicale est la bienvenue.



Nous réalisons de nombreux protocoles de recherche clinique au sein du service avec des entreprises de tous horizons (ex: EYE-TECH-CARE dans le traitement innovant du glaucome en 2011).



Mes compétences :

Chirurgie