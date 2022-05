Vincent FOUCAULT

Bonjour,



Je suis Account Manager chez Leadformance. Mon rôle est d'accompagner nos clients pour développer leur stratégie web to store grâce à BRIDGE (http://www.leadformance.com )



Mes expériences chez vente-privee.com (Coordinateur projet, E-store Manager), puis chez Euromaster (Chef de projet e-commerce), m’apportent toutes les connaissances et le recul nécessaire pour les conseiller sur l'intégration et l'utilisation de BRIDGE au sein de leur environnement web et magasin.



Bien plus qu’un store locator, je suis convaincu que BRIDGE est aujourd’hui un outil web puissant d’aide à la vente pour les points de vente physiques grâce à ses performances en SEO et aux nombreuses fonctionnalités permettant de convertir directement ou indirectement les internautes : envoi de coordonnées, click and collect, formulaire de contact, inscription newsletter, etc...



Si vous souhaitez échanger, contactez moi au 06 17 19 17 19 ou écrivez moi à vfoucault@leadformance.com.



Vincent



Mes spécialisations : Stratégie Web to Store, Gestion client BtoB, Gestion de projet, Merchandising, Analyse des performances, Gestion des canaux webmarketing (affiliation, SEM, SEO, coregistration, cashback, e-mailing, newsletter), etc.





Mes compétences :

E-Commerce

E-marketing

E-mailing

Commercial

Relationnel

Affiliation

SEO

SEM

Service Client

Gestion de projet

HTML