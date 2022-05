Vincent FOUCHER

Associant la gestion de l'environnement, la communication, le management, l'INSA m'a permis de devenir Eco Conseiller, un professionnel de l'environnement au service d'un développement durable.

« Généralistes » de l'environnement, son activité s’inscrit dans un cadre de référence qui est le développement durable.



Les principales activités sont :

- conseil et aide à la décision dans le domaine de l'environnement et du développement durable,

- conception, montage, mise en oeuvre et évaluation de projets,

- communication, sensibilisation, concertation.



Il intervient dans des domaines de l’environnement tels que l'eau, l'air, les déchets, l'habitat, l'énergie, les transports, les espaces naturels..., le plus souvent dans le cadre de démarches transversales.



Mon poste actuel me permet de travailler sur tous ces domaines.



Actuellement Responsable Développement Durable au sein d'un groupe de Clinique (Groupe MédiPôle Partenaires), j'aide et j'accompagne les établissements dans leur projet en lien avec l'environnement.

Jes les assistes dans leur démarche de rénovation ou de gestion des contrats énergétiques, ou plus généralement sur les obligations réglementaires, les énergies, les déchets, les achats, le transport, ...



Je travaille principalement avec les cliniques, ainsi que les directions Immobilières, Achat, RH et QSE.