En m'appuyant sur une expérience de 11 ans dans la Gestion de Projet dont 9 ans dans la branche Nucléaire, j'ai créé RISAE Energies, Société destinée à répondre aux besoins des Grands Comptes, Ingénieries, Fabricants Réglementaires et Organismes Notifiés Agréés. Résolument tournée vers les notions de flexibilité, rigueur et transparence, RISAE Energies met à disposition ses compétences au service des Industriels susceptibles de fournir des équipements chaudronnés, mécano-soudés, tuyauterie et évoluant principalement dans le domaine du Nucléaire.



L’offre de RISAE Energies s’oriente suivant 3 axes majeurs :

- > Gestion de Projet

_Interfaces Clients et protection des intérêts de l’Industriel

_Maitrise des coûts et délais

_Gestion des Risques



- > Qualité Produit

_Inspection opérations de fabrication

_Mission de Conformité à la réglementation

_Traitement du solde des FNC

_Mise en cohérence et compilation Dossier Constructeur



- > Réglementation DESP/ESPN (Décret 99-1046, Directive 2014/68/EU, AM 12/12/2005 [y compris Annexe 5], Guide ASN n°8 Sept 2012,…)

_Rédaction documentation justifiant la conformité des équipements à la réglementation (AdR, EPMN, CVFF, Tableau EES/ERP, Note d’inspectabilité et de non-vulnérabilité,…)

_Interlocuteur auprès des Organismes Notifiés Agréés



En lien avec le domaine d'activité, je travaille évidemment avec les référentiels associés ASME, RCC-M (y compris N1), EN 13445, EN 13480, CODAP, Directive 2006/42/CE et, si besoin, je propose aussi une assistance au chiffrage des projets amont/aval contractualisation.



CONTACT :

RISAE Energies

9 Rue du Canal, 74000 ANNECY

fouquier@risae.eu

Vincent FOUQUIER

00 33 6 04 51 87 95



