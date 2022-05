Vincent FOURGOUX

Microsoft :

- Administration Windows Serveur 2003 R2, 2008 R2

- DHCP, DNS, Active Directory, IIS, Exchange 2003-2007, MDAEMON, VPN, TSE

- SQL Server 2008

- Client XP Pro et Windows 7

- Office 2003-2007-2010

· Linux :

- Administration Linux (Debian)

- DHCP, DNS (BIND), Squid, Iptables, MySQL, Apache, SSH, Proftpd, VIM

· Cisco : - Administration Cisco : Routeur 2600, switch 2900XL, routage, ACL, VLAN

· Réseau : TCP/IP, modèle OSI

· Scripting : Powershell, VBscript, Batch, Bash

· Déploiement : Norton Ghost, Clonezilla DRBL, RIS

· Gestion d’inventaire et d’incident : OCS inventory, GLPI

· Virtualisation : VMware Workstation, Hyper-V

· Logiciels metiers : EBP

· Sauvegarde : BackupAssist

· ITIL V3

· Langages : VBA, PHP, HTML

· Web : Conception d’un site Web, création et gestion pages Web