Vincent Fournand

Planificateur Patrimonial, fondateur de la société OP3 Conseils.

42 ans, marié, 2 enfants

Ancien sportif de haut niveau - Aviron

Diplômé en ingénierie Technico-commerciale complété par un troisième cycle Universitaire en Gestion de Patrimoine à Clermont Ferrand (Aurep)



"Après une expérience professionnelle solide dans les domaines de la métallurgie, des télécoms et des réseaux, j'ai orienté ma carrière vers la gestion de patrimoine. J'ai exercé dans le domaine bancaire en tant que manager chez Barclays Patrimoine puis en tant que Responsable de la Gestion Privée chez l'assureur SwissLife.



Aujourd'hui, je me définis comme un planificateur patrimonial. J'aide mes clients à planifier et optimiser la gestion de leur patrimoine privé et professionnel pour leur permettre de se concentrer sereinement sur leurs objectifs personnels et professionnels."



Mes compétences :

Management

Gestion de patrimoine