Vincent FOURNIER

Depuis 2010, je réalise, modifie et gère différents plans de contrôle comme celui du Power Pack du Régiolis ou Coradia Algérie constitué de relevés de controle et d'autocontrôle, de check listes dynamiques fréquemment mises à jour... ainsi que du DLC (Dossier Livraison Constructeur) pour présentation au client.

Egalement responsable du plan de contrôle des projets de rénovation RATP du MI84 et MP89.

Responsable de la gestion, du suivi et de la validation des pinces à sertir (tests de traction à l'effort / piges), ainsi que les serre-colliers ("pistolets").

Créé et gère le suivi des KPI (indicateurs)

Réalise des audits aux postes/audits de surveillance en production dans le processus de l'amélioration continue.

Analyse et traite les non conformités récurrentes.

Gère les heures du personnel du service.



Je suis ouvert à toutes propositions professionnelles dans la qualité/métrologie en Alsace/Rhône Alpes et commencer de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Qualité

Gestion de projet

Réalisation plan de controle/relevés de controle

Réalisation d'indicateurs KPI

Métrologie

Relation client

Lecture plans techniques

Audit qualité