Vincent FREYDIER

Ayant participé à l’avènement d’une toute nouvelle génération de bâtiments de supériorité navale : les FREMM (Frégate Européenne Multi-Missions), je m’implique désormais pour en faire profiter les Clients d’autres Marines étrangères.



Ma volonté demeure la meilleure efficacité tactique des opérateurs à partir des équipements proposés par l’industrie de défense Nationale et Européenne avec qui DCI-NAVFCO opère.



J'ai choisi la société DCI-NAVFCO pour réaliser cet objectif.



Conseiller technique depuis le mois d’août dans la société DCI (Défense Conseil International), et plus particulièrement sa branche navale NAVFCO.



Je transfère mon savoir faire opérationnel et ma maîtrise technique des bâtiments de guerre navale vers les programmes d’exportation conduit par DCI-NAVFCO.