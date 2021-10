Patrick GARNIER

Ingénieur expérimenté en gestion de projet et en développement de systèmes de commandement, contrôle et communications aussi bien pour les opérations de défense aérienne et anti-missiles que pour les systèmes de combat navals.

Grande expérience internationale acquise sur des programmes en coopération (frégates Horizon - Royaume Uni, Italie et France - PA2 avec le CVF) et en agence OTAN: NC3A, NACMA puis NCIA.

Maîtrise de l'ensemble du cycle de développement depuis le recueil du besoin opérationnel et des exigences jusqu'à la maintenance en passant par le développement logiciel, les tests et les essais sur plateformes à terre ou à bord.

Excellente pratique de la gestion de projet (triangle d'or : coûts, délais, qualité/performance) acquise dans différentes équipes et différents projets.



Mes compétences :

Gestion de projet

Coordination technique