Vincent FRICAUD

Je suis récemment diplômé de l'EPF-école d'ingénieur en Energie et Environnement et de Washington State University (WSU) avec un Master of Science en Environnement.



J'ai fait une thèse de recherche à WSU en qualité de l'air et changement climatique, ce qui m'a permis de devenir un expert dans les diverses techniques de mesures et d'analyse de la qualité de l'air.



Je suis actuellement en poste chez SLR Consulting, division Air Quality Measurements



Langues: Anglais bilingue, espagnol professionel



Merci d'avoir consulté mon profil !



Vincent



Mes compétences :

Bâtiment

Changement climatique

Construction

Consulting

Energie

Environnement

Qualité

Qualité de l'air