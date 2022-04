Guillaume EBERLÉ

Ingénieur diplômé de la formation franco-allemande de l'EPF école d'ingénieur avec les félicitations du jury.



La formation: "techniques de production et d'automatisation", me permet d'avoir une vue d'ensemble de la création de valeur au sein d'une entreprise, depuis l'analyse besoin client, jusqu'au suivi qualité du produit.



L'aspect multiculturel de la formation me permet non seulement de maitriser couramment l'anglais et l'allemand, mais également d'avoir une ouverture aux cultures étrangères. Certaines matières étaient par ailleurs dédiées a l'ouverture à l'international (entreprise internationale, dimension interculturelle en entreprise).

Cette ouverture d'esprit est également gage d'adaptation facile à une multitude de domaine variés, me permettant de prendre en compte le point de que de mes interlocuteurs et de l'adapter à leurs attentes et leurs valeurs





Durant les différents stages que j'ai effectué j'ai pu avoir une aperçu des méthodes de travail en grandes entreprises (BMW et PSA) mais aussi de plus petites structures.





Ma formation me permet de maitriser une grande partie des domaines de l'ingénierie moderne: l'électronique, la mécanique, l'usinage, la qualité, la logistique, le management et l'informatique.



J'ai une bonne maitrise des outils bureautiques Office et une affinité particulière pour les domaines de la gestion de projet informatique.





Cette affinité m'a poussé à chercher un poste dans les systèmes d'information.



Je suis depuis fin 2011consultant SAP spécialisé dans les technologies innovantes, plus particulièrement orienté vers les interfaces homme-machines permettant un accès plus ergonomique au progiciel SAP. (réalisation de portail webdynpro)





j'ai une expérience avec les langages suivants:

-PHP,java, HTML, SQL, Labview, C, et les batchs Windows ainsi que des notions d'ABAP.



J'ai également une expérience avec les logiciels industriels suivants:

-Technomatix Plant Sim, Catia et Solidworks



Mes compétences :

ABAP

Gestion de projet

Gestion de projet informatique

Informatique

JAVA

Labview

PLM

Production

Programmation

SAP

Webdynpro