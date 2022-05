Vincent GABOREAU

Depuis 15 ans, j'ai associé 2 axes de développement : le commercial et la publicité/communication.

J'aime être l'acteur du renforcement de l'image et de la notoriété de mes clients, et apprécie de pouvoir être l’interlocuteur qui saura conseiller et répondre à leur problématique.



Je connais les contraintes liées à chaque besoin de marquage, publicitaire (identité visuelle, signalétique, PLV...) et Industriel (Sérigraphie, Gravure, Faces avant, Normatif et Sécurité).



Il est essentiel pour moi d'être 100% disponible pour vos projets, et de vous orienter vers une solution qualitative sur le plan technique et esthétique, autour d'une fabrication respectueuse des normes environnementales.



Mes compétences :

Rédaction

Créativité

Adaptabilité

Relationnel

Maquettage PAO