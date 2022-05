Vincent GABORIT

Agé de 29, je suis en recherche d'une nouvelle orientation à ma carriere professionnelle me permettant de mettre pratique mes competences dans le domaine de l'administration, l'exploitation de systeme d'information, ou la gestion de projet.

Mes differentes experiences en france et à l'etranger ont developpé mon autonomie et ma prise d'initiatives dans ces differents domaines.

je suis animé par la passion du client afin que nos outils repondent aux attentes du terrain pour une plus grande satisfaction