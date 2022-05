Vincent GAIFFIER

Ingénieur Réseaux et Sécurités.



Expérience de 10 ans dans les nouvelles technologies,

spécialisé dans la qualification, l’organisation et le maquettage de solutions innovantes chez les clients finaux / Partenaires.



En parallèle, animation des partenaires.



Certifié et formateur sur toutes les technologies dont j'ai la charge.



Sécurité: PaloAlto Networks, BlueCoat, NetClarity, Corero, ProofPoint

Optimisation: BlueCoat, Citrix, Exinda, Peplink



Mes compétences :

Optimisation des flux

Sécurité

Monitoring

Wan

Firewall

Optimisation WAN

Antispam

Optimisation

Firewalling

Réseau