Vincent GALINIE

Vincent GALINIÉ



14, rue de Penthièvre

78310 Maurepas

Téléphone : 06.06.63.39.79

E-mail : galinie@yahoo.fr



Né le 3 juin 1966

Marié, six enfants.





Responsable MOA actuariat.

Auditeur, C.I.A.















Expérience professionnelle





Depuis juin 2008 responsable pour l’actuariat des projets prévoyance France de BNP Paribas Assurance :



La prévoyance France au sein de BNP Paribas Assurance, représente 1,1 milliard d’euros. Elle regroupe l’assurance des emprunteurs, la prévoyance individuelle, la santé, les assurances de cartes de paiement, bris, panne, casse…





• Responsable de la maîtrise d’ouvrage pour l’actuariat prévoyance France :

o définition du besoin des utilisateurs, représentation de l’actuariat au sein des comités de pilotage, validation des cahiers des charges, recettes, accompagnement du changement sur l’ensemble des projets susceptible d’impacter la direction : Solvency 2, déploiement d’un nouveau système de gestion, migration des SI, accélération des arrêtés…

o implémentation des nouveaux produits dans le système d’information. A partir de la note technique structure le contrat afin de le rendre compatible avec le SI, supervise la rédaction des cahiers des charges, effectue en liaison avec les utilisateurs, les arbitrages nécessaires.

o Paramétrage et suivi de la maintenance des outils de l’actuariat.



• Management direct d’une équipe d’une dizaine de personnes composée de personnels internes et de prestataires, actuaires et AMOA.



• Directeur de portefeuille comportant trois projets avec la responsabilité du budget global (de l’ordre de cinquante ETP par an), des arbitrages, du respect des délais et du contenu fonctionnel :

o création d’un datawarehouse et d’un datamart unifiés à partir de huit systèmes de gestion et d’une centaine d’EDI ;

o implémentation d’un progiciel développé en interne permettant la sécurisation et l’automatisation de la comptabilité technique, du provisionnement et des comptes de participation ;

o développement d’une solution permettant de fournir les comptes de cession en réassurance proportionnelle et non proportionnelle ainsi que les états nécessaires aux réassureurs.







De juin 2006 à mai 2008 auditeur au sein de la Direction de l’Audit Général Groupe de GROUPAMA :



• L'Audit général dépend de la Direction Générale du Groupe Groupama-Gan, composé de dix personnes il est en charge de l'Audit complet de l'ensemble des structures et filiales du groupe dans un cadre triennal.



• Les missions effectuées concernent :

o quatre Caisses Régionales de Groupama et trois filiales dont deux internationales. Ce sont des sociétés d'assurance de plein exercice, qui exercent en IARD, santé, prévoyance et commercialisent des produits vie et bancaires. Les analyses portent sur l’activité, la situation patrimoniale, la gestion financière, le provisionnement, la sécurité des opérations, le suivi technique, la maîtrise de la production et des sinistres ainsi que la capacité à atteindre les objectifs assignés ;

o la fin des frais précomptés en assurance vie et la restructuration de la « branche populaire »;

o le dispositif de lutte contre la fraude dans l’ensemble des entités du Groupe, analyse de l’existant et mise en place d’un nouveau système.





D’avril 2004, à juin 2006, chef de mission à l’Audit Interne du groupe MACIF :



• Responsable de l’ensemble des aspects de la mission d‘audit, de la lettre de mission à la présentation des conclusions, y compris l’encadrement des auditeurs, la rédaction et la validation des rapports.



• Les audits effectués ont porté sur les sociétés et mutuelles en charge de la vie (Mutavie), de la prévoyance et de la santé (Macif Mutualité, SMIP), de l’assistance (IMA) et de la gestion financière et immobilière (Macif Gestion).





• Participation à la réalisation du plan d’audit.



• Management direct d’auditeurs juniors et seniors.





De septembre 2001 à avril 2004, chef de mission au Contrôle Général du groupe AZUR-GMF :



• Chargé de l’organisation et du déroulement des missions confiées par la Direction



Mes compétences :

Actuariat

Statistiques

Gestion de projet

Audit

MOA

Assurance