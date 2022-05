Vincent Gandon originaire de Toulouse.

Après avoir obtenu un Master Management des Organisations Sportives et une première expérience au Toulouse Football Club, j'ai intégré la société MyComm spécialiste de la communication événementielle autour du Sport en tant que commercial dans un premier temps avant d'évoluer au poste de Responsable Commercial.

Ma dimension commerciale, mon aisance relationnelle ainsi que mon expérience et mon réseaux professionnel m'ont rapidement permis de dégager un CA important pour l'agence (450 K€ en 2012, 750 K€ en 2013 et un objectif de 1000K€ en 2014) contribuant activement à la progression et au développement général de la société.

Impliqué dans les grands axes stratégiques de MyComm en étroite relation avec le Directeur de celle-ci, mon ambition est de poursuivre la dynamique de croissance de l'agence afin d'en faire un acteur majeur du marché d'ici à 3 ans.







Mes compétences :

Communication

Management

Stratégie marketing

Prospection commerciale

Management commercial

Commerce B2B

Grands comptes

Développement commercial

Stratégie commerciale