Vincent GARNIER

Après une expérience réussie dans le management durant dix ans au sein d'une entreprise du secteur industriel , je me suis orienté vers le commerce auprès du particulier dans le secteur de l'habitat et particulièrement la construction. Ces expériences m'ont permis d'acquérir à ce jour une capacité et un savoir faire complet en terme de gestion de clientèle, financement et communication. Au cours deux dernières années, j'ai développé un réseaux de partenaires professionnels grâce à mes qualités relationnelles. Ce qui me permet aujourd'hui de diversifier mes compétences et prendre en charge une agence immobilière