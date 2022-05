Vincent GARSUAULT

- Directeur de département en développement logiciel, avec solide expérience du domaine PLM (Product Life Cycle Management). voir PLM sur Wikipedia pour plus de details.



- Création et développement de produits logiciels.



- Relations clients, de l’avant-vente, la gestion des demandes d’évolutions et la livraison, à la mise en production et au support.



- Gestion d’organisations de développement informatique.



- Maîtrise des processus de développement informatique (Define, Implémentation, Industrialisation, Maintenance).



Mes compétences :

DIRECTOR

Manager

PLM

Software

Software Development