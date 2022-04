Gilles MOTUT

Compétences

Fonctionnelles et Managériales

 Réponse à appel d’offre / veille

 Pilotage de planning, Support

 Management d’équipes de 10 personnes



Métiers

 PDM, CAO, DMU, Customer services, Gestion de configuration

 Environnement EADS (PCE [AIRBUS], PDMCS [EUROCOPTER, S6/7 [ASTRIUM]…)

 Environnement métier aéronautique et spatial (Airbus, Astrium, Dassault Aviation, Embraer, Bombardier,ATR,TAS)

 Migration/Architecture et Développement VPM/3dcom/CATIAV5

 Administration VPM



Techniques (outils et langages)

Maîtrisés

 VPM

 Interopérabilité VPM / CATIA V4/V5 / 3DCOM

 C++ / JAVA

 Outils OFFICE (Power point, WORD, EXCEL, MS project …)



Connus

 ORACLE

 CAA/CAA²

 LINUX/UNIX

 Environnement de développement de Dassault Systèmes



Mes compétences :

Product Lifecycle Management

PDM

Photographie

Gestion de projet

Catia

Ingénierie

VPM

Enovia

Aéromodélisme