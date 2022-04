Georges MOTUT

Actuellement à la recherche d'un emploi en tant que chef d'atelier ou mécanicien motoculture, je mets ma grande polyvalence à votre service.

Ma carrière au service de l'armée française m'a permis d'acquérir professionnalisme, rigueur et sérieux.

Suite à une maladie professionnelle, je ne peux malheureusement plus faire de grosse mécanique.

Toutefois, je sais parfaitement encadrer, former et motiver une équipe.C'est la raison qui motive ma recherche d'un poste de chef d'atelier.

Je serais également intéressé par un poste de mécanicien en motoculture qui me permettrait d'exercer un métier en lien avec mes compétences et mes envies. N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Polyvalence en mécanique sur tous types de matérie

Bricolage (électricité, plomberie, maconnerie, etc