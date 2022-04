Sylvain ROY

Depuis 2010, j'ai rejoins la société de conseil Astek et j'interviens en mission chez Sanofi sur des projets liés à la gestion des entrepôts.



Chez Fromarsac, filiale du groupe Bongrain, j'ai exercé durant 1 an la fonction de chef de projet dans le cadre de la mise en place des approvisionnements sous SAP.



Auparavant, chez Fromasac, j'ai occupé durant six mois un poste de pilote de flux à l'aide de la solution SAP APO. J'avais en charge la planification d'une usine de 80 personnes.



En 2006/2007, j'ai repris une année d'étude pour obtenir un mastère spécialisé en logistique global (ISLI de bordeaux).



Au début de ma carrière. J'ai travaillé durant 7 ans pour des sociétés de conseil(Cap Gemini,Valtech). J'ai effectué des missions de consulting sur SAP en tant que administrateur SAP BC. J'ai notament effectué une mission longue de plus de 4 ans chez Air Liquide dans un contexte international.



Mes compétences :

SAP

SAP MM