Sylvain ROY

Ancien Spécialiste des Systèmes d'Information et de Télécommunication de la Marine Nationale, je viens d'obtenir avec succès mon Titre Professionnel de Technicien Supérieur de Support en Informatique et je suis actuellement à la recherche d'un emploi en Midi Pyrénées ou n'importe où dans le monde.

Je suis passionné d'informatique et toujours à l'écoute des nouvelles technologies.

Je me forme de manière autodidacte ainsi que sur le site Coursera afin d’approfondir mes connaissances en programmation.



Mes compétences :

Support client

Informatique

Sécurité informatique

Maintenance informatique

Travail en équipe

Gestion du stress

Debian

Administration Windows 2003

Administration Windows 2008

Linux